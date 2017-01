A10 nach Massenkarambolage wieder frei - Nach "Dieter" bringt "Egon" jetzt Schneematsch und Glätte

Nach dem starken Schneefall in Berlin und Brandenburg prägt der Winter auch die nächsten Tage. Trotz milderer Temperaturen kann es am Donnerstag gefährlich glatt sein. Der südliche Berliner Ring ist nach der Massenkarambolage vom Vortag inzwischen geräumt.

Schnee, Schneeregen und Glätte könnten die Menschen in Berlin und Brandenburg auch in den nächsten Tagen in Atem halten. Es bleibt winterlich-wechselhaft. Am Donnerstag gibt es tagsüber vereinzelt Regen- oder Schneeregenschauer bei vergleichsweise milden Temperaturen bis zu 5 Grad. In der Nacht fällt das Thermometer dann aber wieder auf bis zu minus 2 Grad. Für Freitag rechnen die Metereologen mit teils kräftigem Schneefall. Außerdem bringt Tief "Egon" Glättegefahr in die Region. Der Deutsche Wetterdienst geht bei bis zu 3 Grad plus von "nassem Neuschnee" aus. Das Wochenende soll unbeständig bleiben und Schneeschauer bringen. Ende der kommenden Woche können die Tiefsttemperaturen in der Region sogar auf minus 14 Grad sinken, heißt es in einer 15-Tage-Prognose des Deutschen Wetterdienstes.

Autobahn nach Massenkarambolage wieder befahrbar

Am Mittwoch hatte Sturmtief "Dieter" zu schweren Unfällen, langen Staus, Verletzten und Blechschäden in Berlin und Brandenburg geführt. In Brandenburg ereigneten sich innerhalb von 24 Stunden - bis 5.00 Uhr Donnerstagfrüh - 90 witterungsbedingte Unfälle mit 23 Verletzten, so die Polizei in Potsdam. Auf der Autobahn 10 in der Nähe des Schönefelder Kreuzes kam es am Mittwochnachmittag zu einer Massenkarambolage, in die neun Lastwagen und fünf Autos verwickelt waren. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, zwei leicht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Auslöser des Unfalls war wohl ein Fahrzeug, dass zu schnell oder zu langsam auf die Autobahn auffuhr. Andere Fahrer hätten nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weil sie zu schnell und mit zu geringem Abstand gefahren seien, hieß es. Inzwischen ist die Unfallstelle wieder frei. Am Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen, so ein Polizeisprecher. Die Fahrbahn Richtung Magdeburg war noch gereinigt worden, beschädigte Schutzplanken wurden repariert.



Sachschäden, Staus, Verspätungen

Auch auf der Bundesstraße 97 bei Spremberg hatte es am Mittwoch einen schweren Unfall mit mindestens einem Schwerverletzten gegeben, nachdem ein Auto in den Gegenverkehr geraten war. Auf der A24 fielen große Eisstücke von einem Lastwagen und beschädigten folgende Fahrzeuge. Auf einer langen Strecke in Brandenburg staut es sich auf der A24 ab Herzsprung über Neuruppin in Richtung Berlin. In Berlin wurden allein zwischen 15 und 16 Uhr 57 Verkehrsunfälle registriert - mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum am Vortag. Zu Verspätungen kam es auch auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld, die Beeinträchtigungen hätten sich aber in Grenzen gehalten, sagte ein Sprecher der Flughafen-Gesellschaft Berlin Brandenburg (FBB). Man sei gut vorbereitet gewesen und habe zum Beispiel auf Twitter Passagiere darauf hingewiesen, mehr Zeit einzuplanen und den Flugstatus zu checken.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) meldeten, dass es im Bahnverkehr keine nennenswerten Behinderungen gab - lediglich bei den Buslinien kam es im gesamten Stadtgebiet zu Verspätungen.

