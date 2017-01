Der Wildpark Johannismühle in Baruth/Mark (Teltow-Fläming) sieht sich in seiner Existenz bedroht. Dem Park fehlten rund 300.000 bis 400.000 Euro für eine gesetzliche geforderte

Aufforstung, sagte der Geschäftsführer des Wildparks, Julian Dorsch, am Dienstag.

Laut Waldgesetz muss ein etwa 20 Hektar großes Waldstück geschaffen werden, wenn eine Fläche in ein Tiergehege umgewandelt wurde. Aus dem Agrarministerium hieß es, dem Wildpark sei seit Langem Hilfe angeboten worden, um eine geeignete Fläche zu finden. Auch die Aufforstung könne in Etappen erfolgen. Am 31. Januar ist ein Gespräch mit Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) geplant.

1.300 Unterschriften wurden bislang für den Erhalt des Parks gesammelt. Sie sollen dem Minister bei der Grünen Woche übergeben werden. Der Wildpark besteht seit 20 Jahren und zählt 70.000 Besucher jährlich.