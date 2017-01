An die 100 Möwen lassen sich nahe der Jannowitzbrücke auf der Spree treiben. Ab und zu schreit und fiept es. Aber bei minus 3 Grad und Schneeregen halten sie die meiste Zeit über den Schnabel, stecken den Kopf ins Wasser oder flattern mal kurz durch die kalte Berliner Luft. Der Wildtier-Experte des Berliner Senats, Derk Ehlert, freut sich über diesen Anblick.

"Hier zum Beispiel an der Jannowitzbrücke, an der Schleuse, sind tagsüber zwischen 200 und 300 Möwen. In den Abendstunden, wenn es sehr kalt ist und der Müggelsee zugefroren ist, wo sie eigentlich schlafen, hat man manchmal bis zu 800 Lachmöwen", berichtet Derk Ehlert.