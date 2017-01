Zwei Geldautomaten in einer Nacht in Berlin gesprengt

Gleich zwei Geldautomaten sind in der Nacht zum Donnerstag in Berlin gesprengt worden. Einer davon stand in der Vorhalle des S-Bahnhofs Nikolassee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, der andere in einer Bank in Haselhorst. Durch die Wucht der Explosion in dem Spandauer Ortsteil wurde zudem die Fassade der Bank stark beschädigt.

Die Täter flüchteten in beiden Fällen unerkannt und ohne Beute. Noch ist unklar, ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.