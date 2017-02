Als erstes durchforste ich die Facebook-Seiten verschiedener Berliner Online-Medien auf der Suche nach Hasskommentaren. Bei einem Artikel der "B.Z." werde ich fündig. Es geht um eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Lankwitz. Zwischen Bezirk und Senat gab es hier ein monatelanges Hickhack um den Standort. Dann kamen plötzlich Bauarbeiter in den Leonorenpark und haben 200 Bäume gefällt. Sehr ärgerlich. Doch noch viel gruseliger finde ich die Kommentare einiger Facebook-Nutzer .

Hasskommentare bei Facebook habe ich lange Zeit ignoriert, nach dem Motto: "Sollen sie doch pöbeln, man muss sich das ja nicht durchlesen." Allerdings hat Facebook rund 30 Millionen Nutzer in Deutschland und ist damit ein Abbild unserer Gesellschaft. Kann ich es dann tatsächlich weiter ignorieren, dass unter fast jedem Online-Artikel über Migranten und Flüchtlinge pauschalisierende und zum Teil rassistische Kommentare stehen? Ich möchte herausfinden, wie ich am besten etwas dagegen tun kann – digitale Zivilcourage.

Nach wenigen Minuten hat Christiane geantwortet. Sie spricht von falschen Flüchtlingen, die unser Sozialsystem ausbeuten, und sie könne nicht verstehen, warum ich sie als Hetzerin bezeichnet habe. "Was ist denn da Hetze? So denken viele. Du kannst ja weiter applaudieren", schreibt Christiane.

Ich sehe Nutzer mit Fake-Accounts, die zurückkeilen. Eine gute Idee, so will ich das auch machen. Ich lege mir ein neues Facebook-Profil an. Mein Name: "Horst Schlauberger". Dann wollen wir doch mal sehen, wer hier sein Fett wegkriegt. Christiane schreibt: "Schiebt die Scheinasylanten ab und die Kriminellen und dann brauchen unsere Bäume nicht abgeholzt zu werden." Horst Schlauberger antwortet: "Christiane, bist du wirklich eine Umweltschützerin oder hetzt du nur gerne gegen Flüchtlinge?" Achim postet ein kotzendes Emoji. Horst Schlaubergers Antwort: "Sauf nicht so viel."

In der Gruppe #ichbinhier engagieren sich Facebook-Nutzer ehrenamtlich und schreiben gegen Hasskommentare in sozialen Medien an. Ihr Ziel: eine positive Debattenkultur in den Kommentarspalten zu fördern. Jade-Jasmin Tänzler hat sich das mal angeschaut.

Ich merke ziemlich schnell, so wird das nichts. Deshalb treffe ich mich mit einer Berlinerin, die sich auskennt. Cornelia Heyken hat Erziehungswissenschaft und Linguistik studiert und in den 90er Jahren die Netzwerke StudiVZ, SchülerVZ und MeinVZ betreut und sich dort um extremistische Inhalte gekümmert. Cornelia Heyken erklärt mir, dass meine Auseinandersetzungen mit den Facebook-Hetzern nicht zielführend sind. Aus ihrer jahrelangen Erfahrung weiß sie, dass Belehrungen und Herabwürdigungen die Hetzer nur noch mehr anstacheln: "Facebook-Nutzer mit extremen Meinungen sind in der Regel nicht bereit, sich mit Fakten, Gegenargumenten oder Quellen auseinanderzusetzen. Sie wollen nur ihren Hass platzieren", sagt Heyken.

Nach wenigen Minuten setzen sich sechs Posts aus der #ichbinhier-Gruppe an die Spitze der Kommentarspalte und verdrängen die Hetzkommentare - sie rutschen weiter nach unten. In den neuen Kommentaren heißt es: "Ja, wir haben ein Problem mit islamistischem Terrorismus, aber nicht jeder Asylbewerber ist ein Terrorist." oder: "Wir sollten mit diesen links-rechts-Grabenkämpfen aufhören. Wir brauchen Menschenrechte für alle."

Zum Abschluss meiner Reise in die Untiefen des Facebook-Hasses will ich wieder zurück zu meiner Diskussion über die gefällten Bäume in Lankwitz. Hier will ich das Gelernte anwenden und poste einen neuen Kommentar: "#ichbinhier und plädiere dafür, sich mal ernsthaft zu fragen, ob wirklich Flüchtlinge an allem schuld sind. Dass Bäume gefällt werden, ist natürlich immer schlecht. Nur war das nicht die Entscheidung der Flüchtlinge, die an dieser Stelle irgendwann mal untergebracht werden sollen. Warum konnten Senat und Bezirk keine andere Freifläche finden? Das ist doch hier die Frage."

Einen Tag später wird dieser Kommentar immerhin zehnmal gelikt. So viel Erfolg hatte ich als Horst Schlauberger nie. Was ist also mein Fazit? Kann ich etwas bewirken, gegen Hass und Hetze bei Facebook? Vielleicht. Möglicherweise habe ich jemanden zum Nachdenken angeregt, aber so genau weiß ich das leider nicht. Immerhin sehe ich zehn Likes über meinem Kommentar.