Am Bahnhof Richard-Wagner-Platz

Am U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz in Berlin-Charlottenburg ist ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Bei einer Rangelei wurde er offenbar ins U-Bahn-Gleis gestoßen. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen.

Ein 24-jähriger Mann ist am U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz in der Nacht zum Samstag vor eine U-Bahn geraten und hat dabei sein Bein verloren. Der Verletzte schwebt in Lebensgefahr. Das bestätigte Polizeisprecherin Patricia Brämer auf Anfrage von rbb|24.