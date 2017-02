Bislang 21 Masern-Fälle in Berlin

Knapp die Hälfte der Fälle gehe auf einen Ausbruch im Bezirk Reinickendorf zurück. Nach Angaben des Bezirks vom Mittwoch traten dort bislang acht Infektionen auf. Betroffen sind in Berlin vor allem junge Erwachsene, bei denen die Krankheit einen schweren Verlauf mit bleibenden Schäden nehmen kann. Aber auch ein neun Monate altes, noch nicht geimpftes Baby hatte sich infiziert.

In den ersten Wochen dieses Jahres haben sich 21 Menschen in Berlin mit der hoch ansteckenden Krankheit Masern infiziert. "Es ist noch lange keine Pandemie, aber man muss die Entwicklung genau im Blick behalten", sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Christoph Lang.

In Berlin gelten nicht oder nicht ausreichend immunisierte Erwachsene als Hauptproblem. "Wer nur nicht oder nur ein Mal gegen Masern geimpft ist, sollte das nachholen", betonte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Masern werden von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen übertragen. Nach anfänglichen Symptomen wie Fieber, Husten und Schnupfen bekommen Infizierte einen charakteristischen roten Hautausschlag. Masern können in seltenen Fällen sehr schwere und auch tödlich verlaufende Folgeerkrankungen hervorrufen. Gefährdet sind insbesondere Säuglinge - vor allem, wenn ihre Mütter in der Schwangerschaft nicht geimpft waren.

2016 erkrankten in der Hauptstadt nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) rund 80 Menschen - deutlich mehr als in anderen Bundesländern. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation ist es, die hochansteckende Krankheit zu eliminieren. Damit das gelingt, dürfte es pro Jahr in Berlin nicht mehr als vier Fälle pro Jahr geben.

Dass das in Berlin nicht gelingt, ist für das Robert-Koch-Insititut (RKI) keine Überraschung: Berlin hatte demnach im vergangenen Jahr von allen deutschen Bundesländern die niedrigste Impfquote. 7.300 Berliner Kinder im Alter von zwei Jahren hatten hier keinen ausreichenden Masern-Impfschutz.



Nach dem schweren Masernausbruch in Berlin im Jahr 2015 mit mehr als 1200 Erkrankungen und einem toten Kind hatte die Bundesregierung eine Impfpflicht für Masern erwogen, sich aber letztlich dagegen entschieden.

Stattdessen beschloss das Kabinett den "Nationalen Aktionsplans 2015 - 2020 zur Elimination der Masern und Röteln in Deutschland" (Link als PDF). Er sieht unter anderem vor, dass alle Eltern eine ärztliche Impfberatung in Anspruch nehmen müssen, bevor sie ihr Kind in eine staatlich geförderte Krippe oder Kita geben.