Brand im Café am Neuen See

Am Café am Neuen See im Berliner Tiergarten hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt.

Wie Gerd Buske, Sprecher der Berliner Feuerwehr, rbb|24 sagte, sei die Feuerwehr um 0:33 Uhr gerufen worden, weil Müllcontainer im Hinterhof des Cafés in Brand geraten waren. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug vor Ort.



Ob das Café selbst in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist noch unklar, auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Brandermittler der Polizei haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.