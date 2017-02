Bereits in diesem Frühjahr könnte die Regelung gelten. Bislang kann der Führerschein erst mit 16 Jahren gemacht werden. Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) sagte: "Gerade in ländlichen Regionen gibt es einen Bedarf. Junge Menschen müssen immer weitere Wege zu den Schulen und Ausbildungsstellen zurücklegen."

Auch in Brandenburg sollen Jugendliche künftig schon mit 15 Jahren den Moped-Führerschein machen können. Ein bereits seit Mai 2013 laufendes Modellprojekt in den Ländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt solle auf Brandenburg ausgeweitet werden, sagte der Sprecher der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Zierke.

Jedem seinen Benziner und Straßen so weit das Auge reicht? Ein Auslaufmodell, findet das Brandenburger Kabinett. Am Dienstag verabschiedete es seine "Mobilitätsstrategie 2030". Das Ziel: mehr Bahnverbindungen, mehr Buslinien, mehr Menschen aufs Rad.

Mit dem Modellprojekt kehrt Brandenburg in gewisser Weise zurück in die Vergangenheit, denn in der DDR konnten Jugendliche den Moped-Führerschein auch bereits im Alter von 15 Jahren machen. Es war ein kleines Stück Freiheit und Unabhängigkeit in dem eingemauerten Land.

Und auch heute bedeutet das eigene Moped für viele Brandenburger Jugendliche Unabhängigkeit - und zwar von Eltern, die Chauffeure spielen müssen, und Busfahrplänen, die so dünn getaktet sind, dass es nur für einen Ausflug zum Nachmittagskränzchen reicht.

Bei einer Moped-Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h bräuchte ein Teenie aus Höhbeck in der Prignitz mit der eigenen Knatterkiste zwar immer noch viereinhalb Stunden Fahrtzeit bis ins Berghain - aber der Beat Club in der Elbestadt Wittenberge ist schon in einer Stunde erreicht.