Drei Berliner Säuglinge starben 2016 an Keuchhusten

Keuchhusten galt in Deutschland als weitgehend unter Kontrolle, schließlich wird hier regelmäßig dagegen geimpft. Doch seit 2013 werden in Berlin Jahr für Jahr mehr Fälle registriert. Im vergangenen Jahr starben sogar drei Säuglinge an der Krankheit.