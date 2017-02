Im Fall des vor gut zwei Wochen in Berlin-Britz getöteten Flüchtlings hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung ausgelobt. Zeugen, die Hinweise geben, die zur Aufklärung der Straftat führen, erhalten bis zu 5.000 Euro, teilte die Polizei Berlin am Sonntag mit.

Am Freitag, den 3. Februar, hatte ein Passant die Leiche des 31-jährigen Syrers Mohammed Abo Hassan in einer Grünanlage zwischen Ballinstraße und Buschkrugallee entdeckt. Die Mordkommision geht aufgrund seiner Verletzungen von einem Tötungsdelikt aus. Abo Hassan lebte bis September 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt/Oder. Zeugenaussagen zufolge soll er sich in den Wochen vor der Tat nahezu täglich im Bereich des U-Bahnhofes Grenzallee aufgehalten haben.