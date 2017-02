Die Zahl der Grippeerkrankungen in Brandenburg ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam vom Freitag wurden in den ersten fünf Kalenderwochen dieses Jahres 1.190 Fälle registriert. Das sind rund fünf Mal so viele wie in den ersten fünf Wochen 2016. Außerdem wurde ein Todesfall gemeldet.

Innerhalb Brandenburgs wurden dieses Jahr besonders viele Fälle im Landkreis Teltow-Fläming gezählt - knapp 130 Meldungen pro 100.000 Einwohner.