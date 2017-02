Vier Mal so viele Fälle wie im Vorjahr - Grippewelle in Brandenburg hält an

18.02.17 | 12:35 Uhr

Grippe-Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr. 2017 ist wieder ein Jahr, in dem sich sehr viele Menschen anstecken - so auch in Brandenburg. In manchen Landkreisen grassiert die Influenza stark, in anderen kaum. Ein Ende der Grippewelle ist nicht absehbar.



Die Zahl der registrierten Krankheitsfälle ist in Brandenburg in der aktuellen Grippesaison auf fast 2.300 gestiegen - das sind fast vier Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind zuletzt vor allem in Arztpraxen in Brandenburg an der Havel und in Rathenow deutlich erhöhte Infektionszahlen registriert worden. Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums gehen die Fälle aber seit zwei Wochen langsam zurück. In weiten Teilen des Landes weist das RKI aktuell noch eine moderat erhöhte Anzahl von Ansteckungen aus.

Prignitz bleibt verschont

Ein Mensch ist bislang gestorben. In der gesamten Saison 2015/2016 waren zwei Todesfälle zu beklagen. Die meisten Fälle gab es seit Jahresanfang in Landkreis Teltow-Fläming mit 353 Kranken. Die Influenza grassierte auch in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark mit 323, im Havelland mit 265 und Oder-Spree mit 252 Fällen. Die geringsten Zahlen von Kranken wurden mit 12 aus Ostprignitz-Ruppin und mit 14 aus der Prignitz vermeldet. 2014 gab es nur 227 Influenzafälle im Land. Hohe Krankenzahlen mussten hingegen 2016 mit 3594 Fällen und 2013 verkraftet werden, als 3581 Fälle gemeldet wurden. Für Grippe ist typisch, dass die Jahreszahlen stark schwanken.

Grippe-Impfung immer noch möglich

In Berlin entspannt sich die Situation langsam. In weiten Teilen Ost-Berlin ist die Zahl der Neuinfektionen geringfügig erhöht, im vielen Bezirken im Westen der Stadt noch moderat erhöht. Laut Gesundheitsverwaltung ist es allerdings zu früh für eine Entwarnung. Bei Grippewellen gebe es üblicherweise noch eine zweite Hochphase, so ein Sprecher. Seit Oktober des vergangenen Jahres wurden in Berlin über 2.700 Grippe-Erkrankungen registriert. Experten des Robert Koch-Instituts (RKI) empfehlen auch jetzt noch eine Schutzimpfung gegen Grippe, es gibt aber zahlreiche Ausnahmen (FAQ des RKI zur Impfung). Sie sei noch sinnvoll, denn die Grippewelle werde wahrscheinlich noch einige Wochen andauern, hieß es. Auf jeden sollte aber mit dem Arzt darüber gesprochen werden. Der Schutz baue sich zudem erst innerhalb von 14 Tagen auf.