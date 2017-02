Dezember 2015: In Lichtenberg biegt ein LKW-Fahrer rechts ab und übersieht dabei eine Radfahrerin. Die 32-Jährige stürzt und wird tödlich verletzt. Am Mittwoch nun verurteilte das Amtsgericht Tiergarten den Fahrer zu einer Geldstrafe.

Ein Kraftfahrer, der eine 32 Jahre alte Radfahrerin beim Abbiegen mit seinem dreiachsigen Sattelzug überrollt hatte, ist am Mittwoch zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 53-Jährige hätte die Frau noch rechtzeitig wahrnehmen und die Tragödie vermeiden können, begründete das Amtsgericht Berlin-Tiergarten am Mittwoch sein Urteil.

Es war 7.30 Uhr, als die Fahrradfahrerin am 17. Dezember 2015 an einer Kreuzung im Stadtteil Lichtenberg die Straße überqueren wollte. "Der Angeklagte ist in dem Moment langsam nach rechts abgebogen und erfasste die Frau mit seinem Fahrzeug vorn rechts", stand für das Gericht fest. Die Angestellte sei gestürzt, mitgeschleift und überrollt worden. Sie starb wenig später am Unfallort.

Der Angeklagte sagte, er sei bei Grün abgebogen und habe die Frau in keinem seiner Spiegel gesehen. Er habe auch keinen Anstoß bemerkt und sei deshalb weitergefahren. Ein Autofahrer hatte ihn gestoppt. "Das Abbiegen ist eine sehr fehleranfällige Aufgabe", so der Richter. Für LKW-Fahrer gebe es ein hohes Maß an Sorgfaltspflicht. "Es ist so wenig nötig, dass es zur Katastrophe kommt." Aber auch eine "Unaufmerksamkeit" der Radfahrerin schloss das Gericht nicht aus. Sie sei "aus irgendwelchen Gründen vom Gehweg gekommen."