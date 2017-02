In einem Hostel am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg wurde der Musiker Jim Reeves brutal ermordet. Nun gelang es Zielfahndern der Polizei, den zweiten der beiden Tatverdächtigen festzunehmen - nach über einem Jahr intensiver Suche.

Mehr als ein Jahr nach der Ermordung des Musikers Jim Reeves in einem Berliner Hostel ist ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 29-Jährige wurde im spanischen Lleida gefasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zielfahnder waren dem 29-Jährigen zuvor lange erfolglos auf den Fersen.

Am Montagmorgen wird ein 47-Jähriger tot in einem Hostel in Charlottenburg gefunden. Die Obduktion ergibt, dass der Mann ermordet wurde - laut Polizei "mit stumpfer Gewalt". Inzwischen berichten Medien, dass es sich bei dem Toten um den früheren Sqeezer-Sänger Jim Reeves handeln könnte.

Beamte des Landeskriminalamtes Berlin, darunter auch zwei Mitarbeiter der Zielfahndung, überstellten den Festgenommenen am vergangenen Freitag von Madrid nach Berlin. Nach Verkündung des Haftbefehls wurde er in der Justizvollzugsanstalt Moabit untergebracht.

Die beiden Männer werden verdächtigt, Reeves am 1. Februar 2016 ermordet zu haben. Die Leiche des Sängers war in einem Hostel am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg gefunden worden. Laut Obduktionsergebnis wurde Reeves vermutlich erschlagen. Laut dem "Berliner Kurier" hatte der offen bisexuelle lebende Sänger zuvor in seiner Stammbar zwei osteuropäische Männer kennen gelernt und mit ihnen das Lokal verlassen.



Der in Köln als Jim Nyasani geborene Sänger, Songwriter und Musikproduzent Reeves ist der Bruder der Moderatorin Shary Reeves und war vor allem in den 90er Jahren mit seiner Band "Sqeezer" erfolgreich. Der kommerzielle Durchbruch gelang der Band mit Hits wie "Blue Jeans" oder "Without You". Er ist auch als Jim Ree, Jimmy Joe oder Adama bekannt. Von 1995 bis 1996 moderierte und arbeitete Reeves für das Jugendmagazin "Lollo Rosso" des WDR.