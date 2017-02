Nach Konflikt in Flüchtlingsunterkunft - 27-Jähriger muss sich wegen Kindesmissbrauchs verantworten

14.02.17 | 06:36 Uhr

Ende September soll sich ein Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit an einer Sechsjährigen vergangen haben. Daraufhin greift ihn der Vater des Mädchens mit einem Messer an - und wird von der Polizei erschossen. Nun steht der mutmaßliche Missbrauchstäter vor Gericht.

Auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit soll sich ein Mann an einem Mädchen vergangen haben. Als der Vater des Mädchens mit dem Messer auf ihn losgeht, schießt ihn die Polizei nieder. Der 29-Jährige stirbt später an seinen schweren Verletzungen. Der 27-Jährige, der im Verdacht steht, das Mädchen missbraucht zu haben, steht ab Dienstag vor Gericht.

Tödliche Schüsse im Handgemenge

All das hat sich Ende September ereignet, als die Polizei wegen eines Missbrauchsverdachts in die Flüchtlingsunterkunft in der Kruppstraße gerufen wurde. Als die Beamten den Pakistaner festnehmen wollen, kommt es zu einem Handgemenge. Der irakische Vater des Mädchens geht auf den Pakistaner los. Laut Polizei wird der Vater aufgefordert, stehenzubleiben, reagiert aber nicht. Bei dem Angriff soll er gerufen haben: "Das wirst du nicht überleben!" Daraufhin fallen die tödlichen Schüsse - abgefeuert von mehreren Polizisten. In dem Prozess, der am Dienstag um 9 Uhr vor dem Amtsgericht Tiergarten beginnt, geht es aber nicht um den Tod des Vaters, sondern um den mutmaßlichen Missbrauch an seiner sechsjährigen Tochter.

Kinderhilfswerk geht von hoher Dunkelziffer aus

Nach Einschätzung des Deutschen Kinderhilfswerks ist sexueller Kindesmissbrauch in Flüchtlingsheimen ein "riesengroßes Problem". Konkrete Zahlen lägen zwar nicht vor. Immer wieder erreichten das Kinderhilfswerk aber Berichte von Übergriffen auf Minderjährige, man gehe von einer hohen Dunkelziffer aus. Das Hilfswerk fordert bessere Schutzkonzepte. So sollten Flüchtlingsheime, in denen Kinder untergebracht sind, künftig eine gesonderte Genehmigung dafür vorlegen müssen. Konkret sollten sie genügend Rückzugsräume für Minderjährige sowie abschließbare Zimmer vorweisen können. Ebenso müsse es in den Unterkünften Vertrauenspersonen geben, an die sich Kinder in Problemsituationen wenden können.

Polizei prüft Einsatz von Tasern

Nach dem Polizeieinsatz war auch die Diskussion aufgekommen, ob der Tod des Mannes durch den Einsatz eines sogenannten Tasers – einer Elektroschockpistole - hätte verhindert werden können. Anfang Februar hat an zwei Berliner Polizeiwachen ein dreijähriger Probelauf mit den Geräten begonnen. Er ist auf die Gebiete um die Friedrichstraße und den Alexanderplatz begrenzt.