Karnevalsumzug in Cottbus

Die Karnevalisten haben Cottbus fest im Griff: Mehr als 3.000 sind am Samstagnachmittag durch die Innenstadt gezogen, Zehntausende feierten am Straßenrand mit. Größere Zwischenfälle gab es nicht, in der Prignitz dagegen wurden zwei Frauen handgreiflich.