Sein Leben hat sich am U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz für immer geändert: Bei einer Rangelei geriet ein 24-Jähriger ins U-Bahn-Gleis und verlor ein Bein. Die beiden Tatverdächtigen sind 17 und 18 Jahre alt. Ins Gleis schubsen wollten sie das Opfer offenbar gar nicht.

Die Tat rief Erinnerungen wach an die Attacke, bei der eine Frau eine U-Bahn-Treppe hinunter getreten wurde. Aber offenbar lag der Fall anders in der Nacht zu Samstag, als ein 24-jähriger Mann nach einer Rangelei am U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz ins Gleis geriet, von der einfahrenden U-Bahn erfasst wurde und ein Bein verlor.

"Die beiden 17 und 18 Jahre Tatverdächtigen sind gestern nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen worden", sagte Polizeisprecher Stefan Petersen am Sonntag auf Nachfrage von rbb|24. Zu dieser Entscheidung beigetragen haben offenbar Auswertungen der Videoaufnahmen des Unglücks.