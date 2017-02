Das Sturmtief Thomas zieht über Berlin und Brandenburg hinweg – und könnte am Donnerstag stellenweise orkanartige Böen bringen. Der Wetterdienst warnt vor Windstärken von bis zu 110 Stundenkilometern. Kleinere Bäume könnten entwurzelt werden.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Abendstunden des Donnerstags vor schweren Sturmböen in Berlin und Brandenburg. Demnach müsse verbreitet mit schweren Sturmböen bis 100 km/h, in der Nacht zu Freitag sogar stellenweise mit orkanartigen Böen der Windstärke 11 gerechnet werden.

Laut Roland Vögtlin, Meteorologe bei der Meteogroup, sind die Vorhersage-Modelle für die Nacht zum Freitag derzeit aber noch mit Unsicherheit behaftet. "Das Hauptwindfeld sehen wir momentan in Süd-Brandenburg in der Lausitz, es könnte aber auch 50 Kilometer weiter südlich oder nördlich vorbeiziehen", sagte Vögtlin rbb|24.

Da, wo sich das Hauptwindfeld befindet, sei aber auf jeden Fall in der Nacht zu Freitag mit orkanartigen Böen zu rechnen. Wenn in Berlin heftige Schauer niedergehen, könnte es aber auch in der Hauptstadt solche schweren Sturmböen geben. "Schauer reißen die Sturmwinde aus den höheren Luftschichten mit nach unten auf den Boden" erläutert der Meteorologe.

DWD und Meteogroup empfehlen, die Vorhersagen am Donnerstag weiter zu verfolgen. Am Freitagmorgen soll die Unwettergefahr dann aber voraussichtlich vorüber sein.