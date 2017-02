Video: rbb|24 | 03.02.2017 | Steffi Stoye

Zu Besuch auf der Neumayer III - Das Ende der Welt bekommt Besuch

05.02.17 | 11:53 Uhr

Wer sich entscheidet, auf der Polarforschungsstation "Neumayer III" zu überwintern, muss sich für 14 lange Monate von Familie und Freunden verabschieden. Dann allerdings wartet ein außergewöhnliches Abenteuer - denn weiter südlich ist kein deutscher Forschungsstandort gelegen. Von Steffi Stoye und Tom Ehrhardt



Für den Velothon will Ronny Lebrenz aus Ludwigsfelde in der Antarktis trainieren. Das ist nicht die Hauptaufgabe des Ingenieurs auf "Neumayer III", sondern seine Freizeitbeschäftigung in den langen dunklen Monaten. Dafür schnallt er dann regelmäßig sein mitgebrachtes Fahrrad auf einen Rollentrainer. Ihn und acht andere Neuüberwinterer hat das Abenteuer Antarktis auf das Ekström-Schelfeis gelockt. Mit Ursula Schlager bleibt hier sogar noch eine weitere Brandenburgerin im antarktischen Winter. Die Geophysikerin kommt aus Strausberg. Hier arbeitet sie für ein Observatorium, welches fünf Seismometerstationen überwacht.

17 Kilometer von der Eiskante entfernt

Ein ganz besonderer Ferienjob

Im Moment ist die Station 17 Kilometer von der Eiskante noch gut besetzt. Über 30 Bewohner hat "Neumayer III" im Sommer: Techniker, Wissenschaftler, Ärzte, Funker und viele mehr. Auch Jens Nagel hat der Versuchung Antarktis nachgeben. Eigentlich ist er Fotograf, manchmal kellnert er. Um hier einmal hinzukommen, hat er für 16 Wochen einen Job als "Facility Manager" angenommen. Das bedeutet: jede Menge putzen. Bereut hat Jens es nicht. Er bewohnt hier eine ganz besondere Unterkunft: eine Polar-Kabause. In der einfachen Camping-Kapsel verbringt er die Nächte. Er könnte auch in der Station selbst schlafen, aber hier ist er näher an der Natur. Dick eingemummelt in einen Überlebens-Schlafsack lässt er die Tür speerangelweit offen und schaut in die weiße Weite, bis ihm die Augen zufallen.

Eisige Ausflüge

Wie alle auf "Neumayer" kann auch er mitunter die Wissenschaftler oder Techniker auf ihren Ausflügen begleiten. Auf Schneemobilen geht es dann querbeet zur Schelfeiskante, zu Eisbergen, in die Nähe von Pinguinkolonien. Sobald es windstill ist, verschwindet im ewigen Schnee und Eis jegliches Umgebungsgeräusch. Dann hört man sogar, wie sich Eisberge ächzend verschieben und in der Entfernung Pinguinküken krakeelen. Allzu nah darf man den Kolonien der niedlichen Vögel nicht kommen. 30 Meter Abstand müssen Antarktisbesucher halten. Auch bei Robben und Strumvögeln gilt: bitte nicht stören. Jedoch kann es vorkommen, dass die Tiere selbst so neugierig sind, dass sie auf die Ausflügler zulaufen. Dann kann man nur stillhalten. Vor Pinguinen in der Schneewüste davon zu laufen, wäre ein bisschen absurd.

Riesige Eisberge bieten eine außergewöhnliche Forschungskulisse

Auf einen harmonischen Winter

In ein paar Wochen werden die Überwinterer des letzten Jahres und die Sommergäste mit dem letzten Flieger nach Deutschland zurückkehren. Bald darauf verfällt die Antarktis für Monate in ewige Nacht. Die neun Überwinterer sind zumindest auf die gegenseitige Gesellschaft schon eingestellt. Seit dem letzten Sommer haben sie zusammen in einem Haus in Bremerhaven gewohnt. Sie haben in Vorbereitung auf eventuelle Zwischenfälle Feuerübungen gemacht oder auf einem Gletscher die Bergung von Verletzten geprobt. Hannes Laubach hat diese Zeit positiv in Erinnerung. Der Elektriker und seine acht Kollegen haben sich in den letzten Monaten schon gut kennengelernt. Es wird vielleicht nicht immer harmonisch zugehen. Aber Konflikte, so sagt er, sind menschlich. Man muss nur wissen, wie man mit ihnen umgeht.

Mehr Videos und Infos zur Expedition Expedition in die Antarktis - Mit zibb ans Ende der Welt Wer in die Antarktis reist, dem steht ein echtes Abenteuer bevor. Wie solche, die sonst nur in dicken alten Büchern mit Ledereinband stehen. Für etwa 100 Menschen begann genau dieses Abenteuer am 16. Dezember 2016, als die FS Polarstern Kapstadt verließ. zibb begleitet die Reise.