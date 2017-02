Ein Polizeieinsatz wie aus einem Action-Film: Am Freitag vergangener Woche verprügelt ein 25-jähriger Kampfsportler aus Berlin vier Polizisten in Guben (Spree-Neiße), die ihn davon abhalten wollen, in eine Wohnung einzudringen. In der Wohnung hat seine Ex-Freundin mit ihrem Kind Unterschlupf bei einer Bekannten gesucht. Die vier Polizisten hat der Mann mühelos außer Gefecht gesetzt. Erst 15 weitere herbeigerufene Beamte können ihn schließlich stoppen.