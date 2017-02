Ein brennendes Auto in einem Waldstück - diesen Fund macht die Polizei in Südbrandenburg. Aus dem Fahrzeug waren zuvor bei einer Verfolgungsjagd Metallkrallen geworfen worden, die zahlreiche Schäden verursachten. Die Täter waren möglicherweise Bankräuber auf der Flucht.

Die Polizei hat das Auto entdeckt, aus dem Unbekannte in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) bei einer Verfolgungsfahrt Metallkrallen auf die Straße geworfen hatten. Der Wagen sei brennend in einem Waldstück bei Röderland gefunden worden, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen in Potsdam. Die Rettungsleitstelle habe die Polizei kurz nach halb fünf Uhr morgens über das in Flammen stehende Fahrzeug informiert, so ein Sprecher gegenüber rbb|24. Von den Insassen fehlte jede Spur. Das Auto wurde sichergestellt.