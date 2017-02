Drei Autos hatte der 27-Jährige in Berlin-Lichtenberg versucht anzuzünden. Die Tat würde der linken Szene angelastet, so die Hoffnung des Angeklagten. Doch der Mann, der sich als Antifa-Aussteiger bezeichnet, wurde auf frischer Tat ertappt - und muss nun ins Gefängnis.

Ein geständiger Autobrandstifter ist in Berlin zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach Marcel G. am Donnerstag der versuchten Brandstiftung an drei Fahrzeugen schuldig. Der Angeklagte habe im Stadtteil Lichtenberg Grillanzünder auf Reifen deponiert und angezündet. Weil Polizisten die Flammen löschen konnten, sei der Schaden mit 1.300 Euro gering geblieben, so das Gericht.

Der 27-Jährige hatte in dem Prozess die Tat gestanden und erklärt, er habe gehofft, die Brandstiftungen würden der linken Szene angelastet. Im Urteil hieß es: "Es ist wahrscheinlich, dass sich der Angeklagte für schlechte Behandlung durch Personen aus der linken Szene rächen wollte."