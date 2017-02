Im Prozess gegen zwei Männer, die sich auf der Tauentzienstraße ein illegales Autorennen geliefert haben sollen, halten die Verteidiger am Donnerstag voraussichtlich ihre Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus und fordert lange Haft - die Verteidiger dürften das anders sehen.

Im Prozess um das tödliche Autorennen auf der Berliner Tauentzienstraße vor einem Jahr werden am Donnerstag die Plädoyers der Verteidiger erwartet. Zwei mutmaßliche Raser sind angeklagt, sie sollen bei dem illegalen Rennen im Februar 2016 den Tod eines unbeteiligten Jeep-Fahrers verursacht haben.

Prozess um tödliches Autorennen in Berlin

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war es gemeinschaftlicher Mord. Die Anklage hat daher vor dem Berliner Landgericht auf lebenslange Haft plädiert. Die 25- und 27-jährigen Angeklagten seien halsbrecherisch gerast und hätten rote Ampeln missachtet, um ein Rennen zu gewinnen. Tödliche Folgen hätten sie billigend in Kauf genommen. Die Anklage beantragte zudem einen lebenslangen Entzug der Fahrerlaubnis. Der 27-jährige Fahrer soll den Jeep, der bei für ihn grüner Ampel auf die Tauentzienstraße gerollt war, mit Tempo 160 gerammt haben. Der Geländewagen wurde rund 70 Meter weit geschleudert, der 69-jährige Fahrer starb im Auto.

Am Donnerstag wird damit gerechnet, dass die Verteidiger auf einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung plädieren - so endeten bislang ähnliche Verfahren. Ein Schuldspruch

wegen Mordes nach einem illegalen Rennen würde einen Präzedenzfall in Deutschland schaffen.

In Bremen war im Januar ein Motorradraser wegen eines tödlichen Unfalls verurteilt worden. Der 24-jährige Mann hatte im Juni 2016 einen 75-jährigen Fußgänger überfahren und tödlich verletzt. Er hatte regelmäßig seine rasanten Fahrten gefilmt und ins Internet gestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn zunächst wegen Mordes angeklagt und im Plädoyer schließlich eine Verurteilung wegen Totschlags verlangt. Die Verteidigung hatte eine Strafe zur Bewährung gefordert. Das Landgericht Bremen verurteilte den 24-Jährigen schließlich nur wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis, weil es eine Mitschuld des Opfers sah. Die Staatsanwaltschaft legte Anfang Februar Revision ein.



Das Urteil im Berliner Prozess wird voraussichtlich am 27. Februar verkündet.