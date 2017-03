Gleich acht Autos sind in Berlin in der Nacht zu Mittwoch in Flammen aufgegangen.



Wie die Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte zunächst in der Nähe des Tempodroms in Kreuzberg sechs Ford Fiesta an. Die Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz einer Sicherheitsfirma am Halleschen Ufer.



Passanten alarmierten die Feuerwehr, alle Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge erheblich beschädigt. Es sei jedoch niemand verletzt worden, hieß es. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen wird, ermittelt der Staatsschutz.