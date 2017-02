Zündeten Bankräuber ihre Fluchtfahrzeuge in Tiergarten an?

Nach dem Banküberfall in Berlin prüft die Polizei, ob möglicherweise die Fluchtfahrzeuge der Täter entdeckt wurden. Untersucht werden zwei Fahrzeuge, die unter einer S-Bahnbrücke in Flammen aufgingen.

Die beiden Autos wurden beschlagnahmt und werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der Bahnverkehr war kurzzeitig unterbrochen.



Mehrere Bewaffnete hatten am Dienstagmorgen die Filiale einer Volksbank am Ludolfinger Platz in Frohnau überfallen. Sie verschafften sich Zugang zum Tresorraum und brachen dort mehrere Schließfächer auf. Dann flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Weitere Informationen gab es am Mittwochmorgen noch nicht.