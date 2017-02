Versicherer fordert Abriss nicht mehr - Badestege am Lychener See dürfen bleiben

22.02.17 | 13:46 Uhr

Die Badestege in Lychen werden nicht abgerissen. Der Versicherer wollte zwar, dass sie von Bademeistern bewacht werden, aber von dieser Forderung ist er inzwischen abgerückt. Badestege mit Toiletten oder Umkleiden in der Nähe müssen aber bewacht werden.

Im Streit um die Badestege in der uckermärkischen Stadt Lychen ist der kommunale Versicherer zurückgerudert. Der Sprecher des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA), Klaus Kocks, sagte am Mittwoch: "Stege können bleiben, wenn Badeinseln und andere Anlagen wie Kabinen oder Sprungtürme, die eine Badestelle zur bäderähnlichen Anlage aufwerten, entfernt werden." Nach Angaben der Stadt Lychen gibt es am Wurlsee einen städtischen Steg mit einer solchen Badeinsel.



CDU-Politiker Henryk Wichmann wollte notfalls Unterschriften für die Stege sammeln

Versicherer forderte die Entfernung von Badestegen

Der Lychener Landtagsabgeordnete Henryk Wichmann (CDU) hatte am Wochenende Alarm geschlagen, weil die KSA als zuständiger Versicherer die Stadt aufgefordert hatte, für eine Aufsicht an den Stegen zu sorgen. "Ist ihr dies - etwa aus personellen Gründen - nicht möglich, hat sie die Stege und die Badeinsel unverzüglich zu entfernen", hieß es in dem Schreiben. Dies hätte man anders formulieren sollen, räumte Kocks ein. Wichmann hat sich erleichtert über die Klarstellung, dass reine Badestege nicht betroffen seien, geäußert. Sonst wären zahlreiche Stege in den Kommunen betroffen gewesen, meinte er. "Ich erwarte allerdings schon vom KSA, dass er den Kommunen, denen er zuvor in Briefen mit dem Abriss der Badestege gedroht hatte, die geänderte Auffassung nun auch schriftlich mitteilt."



Bademeister an Badestegen sind zu teuer

Wichmann wollte im Kampf um die Badestege auch die Bürger mobilisieren. "Falls die Landesregierung gegen diesen Irrsinn der kommunalen Versicherung nichts ausrichten kann, werde ich eine Unterschriftenaktion starten", sagte Wichmann am Dienstag. Warum könne nicht einfach ein Schild aufgestellt werden wie "Baden auf eigene Gefahr"?, argumentierte der CDU-Politiker. Die Einstellung von Bademeistern an den innerstädtischen Seen sprenge den finanziellen Rahmen der Kommunen. Die Landesregierung müsse einschreiten, verlangte er.

Auch Mecklenburg-Vorpommern kennt das Problem

Brandenburg gilt als das gewässerreichste Bundesland mit mehr als 3.000 natürlich entstandenen Seen. An unzähligen Gewässern gibt es Stege. Der Geschäftsführer des Brandenburgischen Städte- und Gemeindebundes, Karl-Ludwig Böttcher, kennt das Problem also zur Genüge. "Das verfolgt uns seit zwanzig Jahren, auch die Kollegen im ebenfalls wasserreichen Mecklenburg-Vorpommern haben damit zu tun", sagte Böttcher. "Bislang haben wir aber durch Verhandlungen Abrisse von Stegen verhindern können." Dies sei etwa dann erreicht worden, wenn die Kommunen im Gegenzug auf das Aufstellen von Bänken, Papierkörben oder gar Spielgeräten verzichteten.