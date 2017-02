Bankautomat in Jüterbog gesprengt

Erneuter Fall in Brandenburg

In Jüterbog (Teltow-Fläming) ist in der Nacht zu Montag ein Bankautomat gesprengt worden.

Nach Angaben der Polizei konnten die Täter flüchten. Die Höhe der Beute ist nicht bekannt.

Erst am Donnerstag hatten Unbekannte einen Automaten in Falkenberg (Elbe-Elster) gesprengt. Während ihrer Flucht legten sie einen Streifenwagen lahm, indem sie Metallkrallen auf die Straße warfen. Dabei wurden auch an 20 anderen Autos die Reifen beschädigt.