Nach den Krawallen in einem Elektronikmarkt am Alexanderplatz ermittelt die Polizei gegen vier Verdächtige. Nach Polizeiangaben wollten am Freitagnachmittag zeitweise bis zu 400 Besucher an einer Autogrammstunde des Rappers "Capital Bra" teilnehmen. Der Rapper selbst ging auf Facebook sogar von "zwei- bis dreitausend" Fans aus. "Ist auf jeden Fall richtig eskaliert da drüben", sagte der aus Sibirien stammende Musiker, der im Jahr 2001 mit seinen Eltern nach Berlin gezogen war und vor einem Jahr sein erstes Album veröffentlicht hatte.

Nach Polizeiangaben versuchte ein 17-Jähriger, sich an den Beamten vorbei in das Geschäft zu drängen. Nach einem Gerangel nahmen ihn die Polizisten fest. Ein 15-jähriger versuchte, den Jugendlichen zu befreien, indem er nach einem Beamten trat. Gegen ihn wird wegen versuchter Gefangenenbefreiung und versuchter schwerer Körperverletzung ermittelt. Beide wurden von der Polizei an ihre Eltern übergeben. Gegen einen weiteren 17-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt, weil er bei der Veranstaltung eine Frau geschlagen haben soll. Zu dem vierten Tatverdächtigen lagen am Samstag noch keine weiteren Erkenntnisse vor.



Offenbar kam es im Zusammenhang mit den Ausschreitungen auch zu Diebstählen. Auf Facebook sprach einer der Freunde von "Capital Bra" davon, dass "43 Handys geklaut" wurden. Das gefiel dem Facebook-Freund des Rappers offenbar so gut, dass er "Capital Bra" aufforderte, das Ganze zu wiederholen: "Mach nochmal in berlin!!!!!", hieß es dazu auf Facebook.

"Capital Bra" hatte seine Fans aufgefordert, friedlich zu bleiben. Hinterher bedankte er sich, dass so viele seiner Anhänger erschienen waren. "Ich bin so stolz, so krasse Fans zu haben", schrieb der Rapper auf seiner Facebook-Seite.