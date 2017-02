Verbreitungswege der Geflügelpest - Nicht allein die Wildvögel sind schuld

03.02.17 | 09:08 Uhr

Immer wieder werden in Brandenburg neue Fälle von Vogelgrippe bekannt - eine Gefahr für Geflügelbetriebe, die im Falle einer Infektion ganze Bestände verlieren. Doch wie verbreitet sich der Erreger? Naturschützer warnen davor, sich nur auf Wildvögel zu konzentrieren.

Ende November wurde bei Werder (Potsdam-Mittelmark) eine tote Möwe gefunden, die das H5N8-Virus in sich trug. Wenig später mussten in Oberkrämer (Oberhavel) 500 Hühner, Gänse und Enten getötet werden. Inzwischen hat sich die sogenannte Vogelgrippe über weite Teile Brandenburgs ausgebreitet.

Fast 90.000 Tiere mussten bereits getötet werden

Für die Geflügelbetriebe kann das schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben. So mussten in einem Putenmast-Betrieb in Lieberose (Dahme-Spreewald) Mitte Januar 45.000 Tiere gekeult werden. Kurz zuvor mussten auch in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) 11.000 Puten getötet werden, nachdem auch dort H5N8 nachgewiesen worden war. Seit Mittwoch dieser Woche ist ein Mastbetrieb in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) betroffen. Dort wurde das Virus bei einer Peking-Ente entdeckt. Daher müssen - wahrscheinlich noch am Freitag - knapp 3.000 Tiere getötet werden.

Minister spricht weiter von Einzelfällen

Insgesamt sind der Vogelgrippe in Brandenburg bisher fast 90.000 Hühner, Puten und Enten zum Opfer gefallen. Verbraucherminister Stefan Ludwig (Linke) spricht - in Bezug auf die betroffenen Betriebe - dennoch von Einzelfällen. Die Zahl der Ställe, in die das Virus bislang eingedrungen ist, sei überschaubar, sagte Ludwig am Mittwoch dem rbb. In anderen Bundesländern sei die Lage deutlich schlimmer. Die Stallpflicht habe verhindert, dass sich die Geflügelpest dramatisch ausdehnt. Allerdings lasse sich die Krankheit schwer eindämmen, weil das Virus hauptsächlich über Wildvögel verbreitet wird, sagte der Minister dem rbb-Inforadio.



BUND: Virus kann auch über Tiermehl verbreitet werden

Doch Naturschutzexperten warnen, bei der Suche nach den Ursachen nur auf Wildvögel zu schauen. Es gebe noch andere mögliche Verbreitungswege, sagte Axel Kruschat am Freitag dem rbb. Der Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) geht davon aus, dass das Virus auch aus Tiermehlfabriken stammen könne. Auch eine Ausbreitung "entlang der Tiertransportwege in Europa" könne man beobachten, so Kruschat im rbb-Inforadio. Zwar fehlten noch entsprechende Untersuchungen, um den Nachweis dafür zu erbringen. Wenn man der Geflügelpest vollständig Herr werden wolle, dürfe man sich jedoch "nicht einseitig auf eine bestimmte Quelle konzentrieren und andere ignorieren".

Vogelgrippefälle in Berlin und Brandenburg (Stand: 02.02.2017)