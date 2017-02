Zuwachs so groß wie Bevölkerung von Frankfurt (Oder)

Im vergangenen Jahr hat sich Berlin ganz Frankfurt (Oder) einverleibt - zumindest, was die Zahl der neuen Einwohner angeht. In den zurückliegenden fünf Jahren wuchs Berlin sogar um eine Viertelmillion. Doch der Trend scheint sich abzuschwächen.

Die Einwohnerzahl Berlins ist im vergangenen Jahr um 60.500 Menschen gestiegen. Das ist in etwa die Größe von Frankfurt (Oder). Insgesamt lag die Zahl der im Berliner Einwohnermelderegister verzeichneten Personen am 31. Dezember 2016 bei 3,67 Millionen. Das teilte das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg am Freitag mit.

Konkret wurden im vergangenen Jahr im 4.800 neue deutsche und 55.700 neue ausländische Einwohner im Melderegister Berlins verzeichnet.