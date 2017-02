Sie haben graues Flauschfell und große Knopfaugen - doch niedlich findet Ratten eigentlich kaum jemand. Zumindest nicht in aller Öffentlichkeit. Das Problem: Die Tierchen sind omnipräsent - und gebärfreudig. Kammerjäger haben in Berlin ordentlich zu tun.

Sie sind Allesfresser und genügsam, sie vermehren sich schnell - im Durchschnitt hat eine Ratte sechs Nachkommen. In Berlin finden sie prächtige Lebensbedingungen vor, sie ernähren sich von all dem, was Menschen übriglassen. Das Problem: Ratten können bis zu 70 verschiedene Arten von Krankheitserregern auf den Menschen übertragen, darunter Salmonellen und Hantaviren.

Zuletzt hatte es im Herbst eine Rattenplage am vor allem bei Familien beliebten Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg gegeben. Dort waren von den Schädlingsbekämpfern in Zusammenarbeit mit den Wasserbetrieben und dem Grünflächenamt ober- und unterirdisch Köder ausgelegt worden. Teile des Platzes und der umliegenden Straßen waren währenddessen aus Sicherheitsgründen mit Bauzäunen abgesperrt worden. Anfang des vergangenen Jahres hatten Ratten am Rudower Dorfteich in Neukölln das Absacken eines Gehwegs verursacht.