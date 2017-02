Motto: "Sei wer du willst" - Karnevalisten ziehen durch Berlin-Charlottenburg

19.02.17 | 09:22 Uhr

Karneval wird nicht gerade zwingend mit Berlin in Verbindung gebracht. Trotzdem gibt es am Sonntag bereits zum 15. Mal einen Faschingszug. Am Breitscheidplatz wird aus Pietätsgründen die Musik ausgestellt.



Rund eine Woche vor Rosenmontag laden Berliner Karnevalisten an diesem Sonntag zum 15. Faschingszug auf den Kurfürstendamm. "Sei wer du willst" lautete in diesem Jahr das Motto des Hauptstadtzugs, den das Festkomitee Berliner Karneval organisiert. Man erwarte 250.000 Schaulustige und habe auf 25 Wagen 30 Tonnen Süßigkeiten zum Werfen dabei, hieß es von den Veranstaltern.

Musik aus am Breitscheidplatz

Um 11.11 Uhr soll sich der Zug mit rund 2.000 Teilnehmern aus 70 Gruppen, Vereinen und Garden am Olivaer Platz in Berlin-Charlottenburg in Bewegung setzen. Nach vier Kilometer endet der Zug am Wittenbergplatz, dort feiern die Narren dann eine Party mit Livemusik. Der Umzug passiert dabei auch den Breitscheidplatz. Die Veranstalter teilten mit, man wolle aus Respekt vor den Opfern des Anschlags im Dezember auf den Metern zwischen der Gedächtniskirche und dem Europa-Center die Musik ausstellen. Das Sicherheitskonzept für den Zug sei nach dem Anschlag angepasst worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Autofahrer müssen mit Staus in der City-West rechnen.

Lachen dem Bösen entgegenstellen

Berlins Erzbischof Heiner Koch hat am Samstag dazu aufgerufen, trotz der Trauer um die Anschlagsopfer vom Breitscheidplatz am Sonntag in der Innenstadt Karneval zu feiern. Die Berliner sollten ihr Lachen dem Bösen, dem Leid und der Trauer entgegenstellen, sagte Koch am Samstag im rbb.

Berliner können mit Apps Karnevalisten werden

In Berlin ist der Karneval traditionell ein nicht ganz so großes Thema. Doch für diejenigen, die die Schunkelstimmung nicht missen möchten, gibt es mittlerweile ein Menge Apps zum Karneval. Beispielsweise die "Alaaf Karnevalsapp". Mit Hilfe der Tasten können hier verschiedene Karneval-Sounds ausgelöst werden: "Humpdada, Humpdada", ein Tusch oder gar frenetischer Applaus der Narren. Oder die mit dem Bierglas-Icon versehene "Trinksprüche-App". Hier können nicht zitatfeste Narren ablesen, was andere ihrer Zunft zum Lachen bringt: "Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer" oder "Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. In Bayern ist es umgekehrt". Wem das nicht genügt, der kann sich an die "Jeck-App" halten. Hier gibt es neben Karneval-Sounds ein Schunkelbarometer. Während der Jeck also mit Mobiltelefon und aktivierter App schunkelt, berechnet das Barometer, wie jeck der Schunkelnde ist. Im Anschluss bekommt er vom Handy einen Karnevalstitel wie "Pappnas" verliehen.