Die Identität des in Berlin-Britz gefundenen Leichnams ist aufgeklärt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelt es sich um einen 31-Jährigen aus Syrien. Er war am Donnerstag in einer Grünanlage gefunden worden. Fest steht nun auch, dass der Mann getötet wurde. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.