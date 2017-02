Video: Theodor | 19.02.2017 | Sabine Horn

Geschichte | Berliner Tradition über 35 Jahre - Eine Frage der Ehre: Die Meisterschaft der Zeitungsfahrer

25.02.17 | 12:14 Uhr

Vor 200 Jahren, im Juni 1817, wurde das Fahrrad in Mannheim erfunden. Wann in Berlin das erste Stahlross bestiegen wurde, ist nicht überliefert. Spätestens ab 1920 aber entwickelte sich Berlin zur Radstadt. Damals startete die erste Meisterschaft der Zeitungsfahrer.

Im Berlin der 1920er Jahre waren sie allgegenwärtig - die Zeitungsfahrer. Sie transportierten die Zeitungen von der Druckerei zu den Kiosken. Der Schriftsteller Walter Kiaulehn beschrieb sie als große Straßenphilosophen: "Hau Dir doch selba in die Fresse - ick hab keene Zeit". Der Radsportjournalist Fredy Budzinski hatte die Idee, sie gegeneinander antreten zu lassen - und damit ihre Arbeitgeber in einen aufsehenerregenden Wettkampf zu zwingen. Das Großereignis wurde zu einer festen Instanz in der Hauptstadt. 35 Jahre lang trugen hier die Zeitungsfahrer ihre jährliche Meisterschaft aus, unterbrochen durch den Krieg.

Radrennfahrer, Journalist, Funktionär, Organisator und unermüdlicher Sammler: Fredy Budzinski trieb den Radsport in Berlin voran wie kein Anderer.

Der gebürtige Berliner Budzinski hatte die Zeitungsradler schon immer bewundert, als 17-Jähriger war er Amateur-Rennfahrer geworden. 1920 widmete er ihnen die Zeilen: "Wenn der Berliner sanft noch träumt / wird unser Stahlross aufgezäumt. / Es trägt das Fahrrad die Gewichte / des Zeitungssacks voll Weltgeschichte." Später erinnerte er sich: "Im April 1920 fuhr ich mit meinem Rade durch Berlin. Am Fuß eines Berges holte ich eine Gruppe Zeitungsfahrer ein, die den Berg in Angriff nahmen. Schon im ersten Drittel des Berges entwickelte sich ein Bergrennen. Ich stellte eine beachtenswerte Leistungsfähigkeit dieser Fahrer fest. In einer Sekunde fand ich, wonach ich gesucht hatte." Die Meisterschaft der Berliner Zeitungsfahrer war erfunden.

Berlin als Zeitungs- und Radsport-Metropole

Mehr als 100 Tages- und Wochenblätter konkurrierten im Berlin der 1920er Jahre miteinander, es gab Morgens-, Mittags- und Nachtausgaben. Nie wieder sollte die Print-Vielfalt so groß sein. Die Blätter wurden jeden Tag von hunderten Radlern zu den Kiosken gebracht, es war der schnellste und billigste Weg. Berlin war damals aber schon nicht nur Zeitungs-, sondern auch Rad-Metropole: Seit 1909 wurde das Sechstage-Rennen in der Stadt ausgetragen. So mancher Zeitungsfahrer trat dabei mit in die Pedale - und siegte.

Was lag da näher, als ein großes Straßenrennen mit dem Zeitungssack auf dem Rücken? Fredy Budzinskis Idee wurde immer konkreter. "Die Zeitungsfahrer sind tüchtige Radler", schrieb die Berliner Morgenpost. "Viele unserer besten Rennfahrer haben einstmals den Zeitungssack durch die Berliner Straßen gefahren. Die Zeitungsmeisterschaft wird sich also zu einem Rennen von hohem sportlichen Wert gestalten und außerordentlich scharfe Kämpfe bringen." Budzinski telefonierte mit den Redaktionen und schrieb Bettelbriefe an Sponsoren. Zunächst konnte sich kaum jemand so ein Amateurrennen vorstellen. Doch schon sechs Monate später waren Budzinskis Bemühungen erfolgreich.

Der Allererste: Albert Dobrack (rechts) raste 1920 als erster durchs Ziel.

20 Kilo Zeitungen auf dem Buckel

An einem nebligen Sonntag, dem 24. Oktober 1920, traten 176 Fahrer zum Rennen an. Ein Fahrrad-Korso führte zunächst vom Tiergarten zum Startpunkt Heerstraße. Auf den Rücken der Rennfahrer verteilten sich jeweils bis zu zwanzig Kilogramm Zeitungen. Mehr als 300 ehrenamtliche Helfer sicherten die Strecke. Die Kuriere mussten 22 Kilometer lang durch die Stadt jagen. Der Gewinner der ersten Gruppe hieß Albert Dobbrack. Er kassierte damals stolze 5.000 Mark, nach heutigem Umrechnungskurz entspräche das knapp 2.000 Euro. Auf dem zweiten Platz landete Otto Tietz - ebenfalls schon lange Fahrer für den Berliner Lokalanzeiger.

Oscar Tietz (links) war als junger Mann begeisterter Zeitungsradler - im Zweiten Weltkrieg verlor er alles. 1954 siegte er schließlich bei den Senioren.

"Der Telegraf geht ab wie auf Draht"

Budzinskis Geschäftsidee ging auf: Die Berliner Zeitungen waren durch ihre Fahrer unmittelbar am Rennen beteiligt. Das sicherte dem Wettkampf die permanente Berichterstattung. Eine Frage der Ehre in der auf Tempo getrimmten Großstadtpresse. Es war eben das Bedürfnis nach Revanche - eine Erfolgsgarantie für weitere Zeitungsfahrer-Rennen. Als der Zweite Weltkrieg vorüber war, griff Fredy Budzinski, inzwischen 67 Jahre alt, wieder ins Geschehen ein: Der Mann im Trenchcoat klemmte sich ans Telefon - und schon packten die Rennfahrer wieder ihre Wettkampfrucksäcke. 1946 ging es 31 Kilometer über nassen Asphalt rund um den Weissensee. Gut 50.000 Berliner feuerten die Radler an - mit den Namen der Fahrer hielt sich der Fernsehkommentator erst gar nicht auf: "Der deutsche Verlag sitzt ihm auf den Gummifersen! Und der Telegraf geht ab wie auf Draht", rief er.

1955 war Schluss - weil Berlin eine geteilte Stadt geworden war

Wurden aus Zeitungsfahrern gute Rennfahrer, so wurden aus Rennfahrern auch wieder Zeitungsfahrer. Wie Oscar Tietz: Einst als Held des Sechstage-Rennens reich geworden, hatte er im Krieg alles verloren. 1954 gewann er das Seniorenrennen. Die Prämie: 260 Mark, ein Fahrradschlauch und ein Gepäckständer.



Schon ein Jahr später traten die fixen Jungs zum letzten Mal an. Berlin war nun eine geteilte Stadt mit einer geteilten Sport- und Presselandschaft. Die Ära der Zeitungsfahrer war zu Ende. Fredy Budzinski schrieb bis ins hohe Alter über Radrennen, ohne seine unermüdliche Begeisterung wäre über die Geschichte des Sports in Berlin kaum etwas bekannt. Er starb 1970 im Alter von 90 Jahren - und hat ein Ehrengrab in Kreuzberg.



Mit Informationen von Sabine Horn