Am Montag teilte die Polizei mit, dass vier Verdächtige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren in Untersuchungshaft seien, die einen Zeitungsladen und ein älteres Ehepaar überfallen haben sollen. Die Festnahmen erfolgten bereits zwischen dem 18. und 20. Februar, wurden aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch erst jetzt bekanntgegeben.

Die vier Tatverdächtigen sollen am 15. Februar versucht haben, einen Zeitungsladen in Wannsee auszurauben. Einer der Verdächtigen soll das Geschäft maskiert gestürmt und die Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedroht haben. Als sich die Kasse nicht öffnen ließ, flüchtete er ohne Beute in einem Auto, das vor dem Geschäft gewartet hatte. Das Fluchtauto führte die Ermittler schließlich auf die Fährte der Verdächtigen, ein Zeuge hatte das Nummernschild notiert. Das Quartett steht außerdem im Verdacht, ein altes Ehepaar, 80 und 82 Jahre alt, in deren Wohnung gefesselt und bestohlen zu haben.