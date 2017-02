Eigentlich eine gute Idee: Eine Handy-App, die verzweifelten Autofahrern den Weg zum nächsten freien Parkplatz weist. Seit November lief "plazz" im Prenzlauer Berg, also dort, wo die Platznot am größten ist. Aber genau das war das Problem.

Es hätte so schön sein können - die Parkplatzsuche als Flatrate: Für 99 Cent am Tag oder 4,99 Euro im Monat sollte die Handy-App "plazz" verzweifelte Autofahrer zuverlässig zum nächsten freien Parkplatz führen. In der Testphase gingen die App-Entwickler gleich nach Prenzlauer Berg, also an die vorderste Front der Parkplatz-Suche, dorthin, wo freie Plätze echte Mangelware sind.

Erst im November, nach einer intensiven und aufwändigen Entwicklungsphase, war die App an den Start gegangen. Das Ziel: Frei werdende Parkplätze in Prenzlauer Berg so schnell wie irgend möglich an Autofahrer in der Nähe zu vermitteln. Aufgespürt werden die freien Plätze zum einen durch die sogenannten "Parkplatz-Spotter": Fünf Studenten laufen pro Schicht durch den Kiez und melden freie Plätze an die App.

Zum anderen sollten Kameras in Taxis und in Fahrzeugen kooperierender Lieferunternehmen installiert werden, um Lücken am Straßenrand zu entdecken. Die Bilder sollten in Echtzeit ausgewertet und ebenfalls an die App übertragen werden. In der Testphase waren dafür drei Taxis vorgesehen.