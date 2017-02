Nach dem Feuer am vergangenen Sonntag bleibt der Saunaclub in der Berliner Kurfürstenstraße erstmal dicht. Nachdem drei Männer in den verwinkelten Räumen zu Tode gekommen waren, hat der Bezirk jetzt die weitere Nutzung untersagt.

Nach dem Brand mit drei Toten in einem Berliner Saunaclub hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine weitere Nutzung der Räume vorerst untersagt. Das sagte der zuständige Bezirksstadtrat Jörn Oltmann (Bündnis90/Die Grünen) am Freitagabend.

Dass der Club weiter geschlossen bleibt, hatte zuerst die "Berliner Morgenpost" berichtet. Bereits am Dienstag hatte Baustadtrat Oltmann den Verdacht geäußert, dass in dem Club möglicherweise unerlaubte Umbauten erfolgten. Es seien "umfangreiche Umbaumaßnahmen" bekannt, aber diese "sind uns weder angezeigt, noch beantragt worden", sagte Oltmann der rbb-Abendschau.

In den Räumen des Sex- und Saunaclubs "Steam Works" waren am Sonntagabend drei Männer gestorben, vermutlich an Rauchvergiftungen. Unter den Toten sind laut Polizei ein 49-jähriger Italiener und ein 49-jähriger Spanier, die beide in Berlin wohnten. Auch das dritte Todesopfer ist inzwischen identifiziert. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, handelt es sich um einen ebenfalls 49-jährigen Berliner. Ein weiterer Saunabesucher war schwer verletzt worden. Dutzende weitere Männer hatten sich in Sicherheit bringen können.

Der verwinkelte Saunaclub erstreckt sich über das Erdgeschoss und den Keller. Zum Club gehören etwa 60 Kabinen mit Betten, die man für zehn Stunden mieten kann. Wie Polizeisprecher Thomas Neuendorf dem rbb am Dienstag gesagt hatte, befindet sich die größte Brandstelle in einer dieser Kabinen und der Decke darüber. Nun wird geprüft, ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit das Feuer auslöste. Nach rbb-Informationen war Rauchen in dem Club erlaubt. Vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei aber aus.