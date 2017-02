In Berlin wird die Grenze zwischen den Bezirken Pankow und Mitte neu gezogen. Grund ist die Erweiterung des Mauerparks am ehemaligen Mauerstreifen.



Durch die Erweiterung würde sich der bisher in Pankow liegende Park nach Mitte ausdehnen - und eine Grünanlage in zwei Bezirken brächte Verwaltungsprobleme. Daher hat der Senat am Dienstag eine neue Grenzziehung beschlossen. Der Bezirk Mitte schrumpft damit etwas, Pankow behält den Mauerpark komplett und wächst.



Der Mauerpark wird um fünf Hektar Grünfläche erweitert. Dazu kommen zwei Hektar an der Bernauer Straße, wo bisher Gaststätten und sonntags ein Flohmarkt sind. Bewohner sind von den Änderungen nicht betroffen.