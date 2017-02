Zuschauer fällt bei Berlinale-Siegerfilm in Ohnmacht

Der Publikumstag der Berlinale ist von einem Zwischenfall überschattet worden: Während der Vorführung des Siegerfilms "Körper und Seele" ("Teströl és lélekröl") im Friedrichstadtpalast fiel am Sonntagnachmittag ein Mann in Ohnmacht, wie die Berliner Feuerwehr am Montag bestätigte.

Er habe an einer Vorerkrankung gelitten und sei in eine Klinik gebracht worden. Weitere Zuschauer hätten über Unwohlsein geklagt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Regisseurin Ildikó Enyedi erzählt in "Körper und Seele" von zwei schüchternen Angestellten, die ihre Gefühle füreinander entdecken. Die Kulisse für diese Liebesgeschichte bildet unter anderem ein Schlachthof – in dem Film sind reichlich Bilder des blutigen Geschehens dort zu sehen.

Auf dem Publikumstag waren noch einmal die Highlights aus dem Festivalprogramm zu sehen.