Fünf Tage nach dem Verschwinden eines 12-jährigen Mädchens geht die Berliner Polizei einer neuen Spur nach. Chantal habe am Abend ihres Verschwindens mit einem Mann namens Philipp Kontakt gehabt. Sie sei möglicherweise bei ihm zuhause oder in einer Wohnung gewesen, teilten die Beamten am Sonntag mit.