SEK-Einsatz in Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Pankow

In einer Flüchtlingsunterkunft in Pankow ist es am Donnerstag zu einer Messerattacke mit einem Verletzten gekommen. Ein eigens angerücktes Spezialeinsatzkommando der Polizei musste jedoch nicht eingreifen - die Situation ließ sich schnell entschärfen.