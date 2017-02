Video: Brandenburg Aktuell | 19.02.107 | Agata Horbacz

Maßnahmen würden nur schleppend umgesetzt - Ein "mangelhaft" für das Bibermanagement in Brandenburg

19.02.17 | 22:18 Uhr

Mit einem 7-Punkte-Plan will man in Brandenburg seit genau zwei Jahren der wachsenden Zahl an Bibern zu Leibe rücken. Doch die Geschäftsführerin des NABU Brandenburg, Christiane Schröder, vergab nun für die aktuelle Praxis die Note "mangelhaft".

Genau vor zwei Jahren legte Brandenburgs Landwirtschafts- und Umweltministerium einen Entwurf vor, wie man mit der stark gewachsenen Zahl von Bibern im Land umgehen soll, wenn Artenschutz und wirtschaftliche Interessen kollidieren. Oder wenn durch den tierischen Landschaftsgestalter sogar die Gefahr von Hochwasser steigt. Ergebnis war ein 7-Punkte-Plan, der unter anderem eine Biberverordnung und zwei Biberbeauftragte vorsieht. "Wir haben den 7-Punkte-Plan damals sehr begrüßt. Auch, dass viel Wert auf Prävention gelegt wird. Im Moment würden wir jedoch ein 'mangelhaft' in der Ausführung vergeben", sagte Christiane Schröder, Geschäftsführerin des NABU Brandenburg, dem rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell".

Denn zum einen sei die Transparenz relativ schlecht, es gäbe kaum Rückmeldungen, wie viele Biber tatsächlich in den Landkreisen "entnommen" werden. Auch die Förderung von Präventionsmaßnahmen liefe nur sehr schleppend an: "Die Bibermanager stehen so ein bisschen alleine da", meinte Schröder.

Jeder Baum müsste geschützt werden

Während der NABU die Umsetzung der an sich begrüßten Maßnahmen bemängelt, übt der Bauernbund Brandenburg grundsätzliche Kritik am Biber-Management. Denn dessen Hauptaugenmerk liege auf dem Schutz des Bibers und der Prävention. Der Bauernbund Brandenburg - er ist einer von zwei Bauernverbänden im Land und vertritt die Familienbetriebe - fordert seit Jahren eine Lockerung des Schutzes des Bibers, um ihn bejagen zu können. Dem hält Schröder vom NABU entgegen, dass eine sofortige Entnahme keine Langzweitwirkung habe: "In relativ kurzer Zeit ist der nächste Biber da, der den Bereich besiedeln würde. Wenn man Präventionsmaßnahmen, mechanische Vergrämungsmaßnahmen macht, Dämme durch Stahlmatten und Steinschüttung sichert, dann hat das langfristig Bestand." Der Biber, so die Annahme dahinter, solle lernen, dass für ihn an einem bestimmten Ort nichts zu holen ist. Doch die damit verbundenen Kosten hält der Geschäftsführer des Bauernbunds, Reinhard Jung, für unbezahlbar. Denn dann müsste jeder Baum in der Nähe von Gewässern geschützt werden, da der Biber inzwischen übers ganze Land verteilt sei: "Der Biber sitzt in Brandenburg inzwischen in jedem Graben", so Jung. Die genaue Zahl der Biber in Brandenburg ist schwer festzustellen. Sie wird auf mehr als 3.000 geschätzt.