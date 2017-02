Nach mehreren Bränden in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Storkower Straße in Prenzlauer Berg ist am Freitag eine verdächtige Frau festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine 54-jährige Mieterin des Hauses. "In der Wohnung der Frau konnten die Polizisten zudem umfangreiches Beweismaterial sicherstellen", teilte die Behörde mit.



Seit Anfang Januar 2017 hatte es in dem Haus insgesamt acht Mal gebrannt - nach bisherigen Ermittlungen durch Brandstiftung ausgelöst. Die Feuer wurden in Abstellkammern gelegt, in einem Papierabfallbehälter, einem Kinderwagen und dreimal direkt an einer Wohnungstür.

In zwei Fällen erlitten Mieter des Hauses Rauchgasvergiftungen.