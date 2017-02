In dem abgebrannten Saunaclub in Berlin-Schöneberg ist der Brandschutz laut Bezirksamt seit 1981 nicht überpüft worden. Dabei hätten solche Kontrollen nach einem Umbau zwingend stattfinden müssen - und den gab es offenbar vor Kurzem.

So sagte der zuständige Baustadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Jörn Oltmann (Grüne), der rbb-Abendschau am Dienstag, der Saunaclub sei 1981 genehmigt worden - danach hätte nur noch "anlassbezogen" kontrolliert werden müssen. Oltmann präzisierte: "Wir wissen inzwischen, dass es in der jüngeren Vergangenheit umfangreiche Umbaumaßnahmen gegeben hat. Aber Umbaumaßnahmen sind uns weder angezeigt, noch beantragt worden." Der Betreiber des Steamwork SaunaClubs war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Wie aus einem Interview hervorgeht, das das Schwulen-Magazin "Blu" u.a. mit dem als Firmenbetreiber genannten Marcel M. Ende 2016 führte, wurde im vergangenen Jahr unter anderem "das Untergeschoss komplett entkernt und neu aufgebaut". ( Link zu "Blu" )

Nach dem Brand in einem Saunaclub an der Kurfürstenstraße mit drei Toten gibt es Vorwürfe gegen die Betreiber. Möglicherweise wurden den Behörden Umbauten verschwiegen, so dass auch der Brandschutz nicht überprüft wurde.

In den Räumen des Sex- und Saunaclubs "Steam Works" waren am Sonntagabend drei Männer gestorben, vermutlich an Rauchvergiftungen. Unter den Toten sind laut Polizei ein 49-jähriger Italiener und ein 49-jähriger Spanier, die beide in Berlin wohnten. Die dritte Leiche ist noch nicht identifiziert. Ein 48-Jähriger kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die übrigen rund 30 Männer, die sich in dem Club befanden, konnten sich in Sicherheit bringen.



Der verwinkelte Saunaclub erstreckt sich über das Erdgeschoss und den Keller. Zum Club gehören etwa 60 Kabinen mit Betten, die man für zehn Stunden mieten kann.

Wie Polizeisprecher Thomas Neuendorf dem rbb am Dienstag berichtete, befindet sich die größte Brandstelle in einer dieser Kabinen und der Decke darüber. Nun werde geprüft, ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit das Feuer auslöste. Nach rbb-Informationen war Rauchen in dem Club erlaubt. Vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei inzwischen aus.