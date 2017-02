Die Geflügelpest in Brandenburg greift weiter um sich. Am Freitag wurde der H5N8-Erreger in einem Putenmastbetrieb im Landkreis Ostprignitz-Ruppin nachgewiesen, hieß es aus dem Verbraucherschutzministerium in Potsdam. Daraufhin wurden dort 4.200 Tiere getötet. Damit wurden seit dem Auftreten der Geflügelpest bereits 117.000 Puten und Enten getötet.