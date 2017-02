Blutige Szenen in Oberhavel

Zerschnittene Beine und rote Wände: Ein Paar LSD-Rausch hat am Sonntag in Dagow (Oberhavel) Angst und Schrecken verbreitet. Der Mann lief laut Polizei blutverschmiert auf der Straße herum, griff eine Anwohnerin an und ging mit einem Beil auf einen Carport los.

Die Beamten fanden den nackten 38-Jährigen gemeinsam mit einer leicht bekleideten jungen Frau mit zerschnittenen Beinen im gemeinsamen Einfamilienhaus - inmitten von Glasscherben und rot verschmierten Wänden.



Die 22-Jährige erklärte, die beiden hätten zusammen LSD genommen und daraufhin Wahnvorstellungen bekommen. Sie habe ihrem Freund mitgeteilt, dass sie Satan sei, woraufhin der Mann völlig ausgerastet sei, so die Polizei. Der Mann kam vorübergehend ins Krankenhaus. Beide wurden ärztlich versorgt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder aus Polizeigewahrsam entlassen.