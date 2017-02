Das Landgericht Berlin hat fünf Mitglieder einer mutmaßlichen Drogenbande zum Teil zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Das letzte Urteil in dem Prozess fiel am Mittwoch. Für die Richter ist zweifelsfrei erwiesen, dass die vier Männer und eine Frau in einem Haus in Falkensee selbst Amphetamine herstellen und damit viel Geld verdienen wollten; ähnlich wie Walter White in der amerikanischen Serie "Breaking Bad". Darin kocht der krebskranke Familienvater die Droge "Crystal Meth", um durch den Verkauf seine Familie finanziell abzusichern.