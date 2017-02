Bundespolizisten entdecken zehn Hundewelpen in Kofferraum

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Bundesautobahn 12 haben Bundespolizisten am Sonntag zehn Hundewelpen entdeckt.

Die Beamten kontrollierten an der Anschlussstelle Müllrose einen in Niedersachsen zugelassenen VW Golf. Als der 19-jährige Fahrer den Beamten den Kofferraum öffnete, kamen neben einer Reisetasche fünf kleine Hunde zum Vorschein. Diese lagen ohne Sicherung auf dem Boden. In der Reisetasche befanden sich noch fünf weitere Welpen.