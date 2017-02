Bushido war vorgeworfen worden, 2014 einen Einbruch in sein Aquaristikgeschäft in Berlin-Lichterfelde vorgetäuscht zu haben. Er betreibt den Shop dort unter dem Namen "Into the Blue". Bushido machte bei seiner Versicherung einen Schaden von insgesamt 360.000 Euro geltend. Angeblich sei bei einem Einbruch u.a. ein Tresor mit 185.000 Euro abhanden gekommen.



Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch den Verdacht, dass die Tat für einen Versicherungsbetrug vorgetäuscht wurde und ermittelte wegen möglichen Betrugs. Im November 2015 wurden Bushidos Haus in Lichterfelde und seine Villa in Kleinmachnow durchsucht.



Wie der "Stern" jetzt berichtet, wurde am 16. Dezember 2016 ein Strafbefehl wegen versuchten Betruges ausgestellt. Dazu komme eine Geldstrafe. Seit dem 20. Dezember sei die Strafe rechtskräftig.